Am WE in Bielefeld _Jasmin Tabatabai & David Klein Quartett, Konzert, Rudolf-Oetker-Halle, Bielefeld, 20 h, 7.1. _Be A Dancing Queen Winterball, LGBT-Party, mit aktuellen Charts und Musik der letzten Jahrzehnte, Zweischlingen, Bielefeld, 21 h, 7.1. _Party, für Schwule (und Lesben), Mutti's Bierstube, Bielefeld, ab 20 h, 7.1. _Tides + Pete At The Starclub u. a., Konzert, JZ Stricker, Bielefeld, 20 h, 7.1. _Das Dschungelbuch, Musical, Stadthalle, Bielefeld, 15 h, 7.1. _Sweet Soul Music Club, Party, Forum, Bielefeld, 23 h, 7.1. _Gretchen 89 ff., Theater (Premiere war am 31.12.), Mobiles Theater im Theaterhaus Feilenstr., Bielefeld, 20 h, 6.+7.1. _Mann über Bord, 3 Frauen auf musikalischer Kreuzfahrt, Theaterkomödie, Komödie, Bielefeld, 20 h, 6.-8.1. (auch 13.-15. + 19.-21.1.) _Junke Sinfoniker OWL, Konzert, Rudolf-Oetker-Halle, Bielefeld, 18 h, 8.1. _Der Räuber Hotzenplotz, Kindertheater Kleines Theater, Ravensberger Spinnerei, Bielefeld, 16 h, 8.1.