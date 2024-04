Termine im März 2024 in Bielefeld: Nicolette Fountaris, Annie Chops, Sharon Dodua Otoo, Bittersweethearts, A Deer A Horse + No Chronicles, VØR, Andrea Volk, Festival Of Irish Folk Music 2024 mit Inni-K u. a., Queer Up Your Life Party (16.3.), Queerfilmnacht (13.3.), Demo zum Internationalen Frauentag (8.3.), FrauenFilmTage Bielefeld 2024: Zwischen Sommer und Herbst (6.3.) + Uferfrauen (10.3.), Reclaim the water – Schwimmen für trans*, inter* und nicht-binäre Personen (23.3.) u. a.