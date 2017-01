Was geht!? …………………

Termine im Januar 2016: Jamie Lee Kriewitz u. a. (The Voice Of Germany, 8.1.), Anny Hartmann, Cindy aus Marzahn, Klezmers Techter, Sea + Air (14.1.), Magnus Party (9.1.), BellZett Tag der offenen Tür (17.1.), FLTI* Kneipe (18.1.) u.v.m. Regelmäßige Termine: Disco, Partys, Treffen, TV, Webserien u.v.m. Adressen in Bielefeld