Was geht!? …………………

Termine im Mai 2015: Gay In May 2015, Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Trans- und Interphobie 17.5., DIN A Queer Party (16.5.), FLTI* Kneipe (18.5.), Tag der Regenbogenfamilie (3.5.) u.v.m. Regelmäßige Termine: Disco, Partys, Treffen, TV, Webserien u.v.m. Adressen in Bielefeld