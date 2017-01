Was geht!? …………………

Termine im April 2015: L-Beach #6 (23.-26.4.), Internationales Frauenfilmfestival Dortmund | Köln (14.-19.4.), Queer Up Your Life Party (11.4.), Fraze Walpurgisnacht-Party (30.4.), Tubbe, Tamar Aphek, Sabine Heinrich, FLTI* Party + Konzert mit Soll:Bruch:Stelle u.v.m. Regelmäßige Termine: Disco, Partys, Treffen, TV, Webserien u.v.m. Adressen in Bielefeld