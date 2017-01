Mitte ……………………………

7 Jahre weird 85 Ausgaben: eine Bilanz, 5 Jahre Bielefeld hat seine Tage 2014 präsentiert: Tania Witte (17.11.14), Aktionstage Gesellschaft_Macht_Geschlecht 2014, Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen | Reclaim The Night, The Fosters: deutsche TV-Premiere, Neuer Lesbenchor in Bielefeld u. a. aus Gesellschaft und Kultur.