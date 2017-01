Mitte ……………………………

Queere Bildung e.V., Collage à Femme: Ausstellung und Vorträge zu Bielefelder Frauenbiografien, 3. Catwalk der Bielefelder Ateliers, Neues Angebot für junge Lesben und bisexuelle Mädchen: JuLe in Bielefeld, Kathrin Ahäuser: LGBTO - let gender be the opportunity, Gaycom 2014 Köln u. a. aus Gesellschaft und Kultur.