20 Jahre Warminia Bielefeld: 15. Tanzturnier & Frühlingsball 2014, Hirschfeld-Tage 2014, Internationales Frauenfilmfestival Dortmund/Köln, Erinnern an das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, Gay In May 2014, Lesbenfestivals 2014 u. a. aus Gesellschaft und Kultur.

Was geht!? …………………