Neue Musik | Filme | Bücher

Von Tegan And Sara, Romy, The Beaches, Demi Lovato, The Pretenders, Kylie Minogue, Icona Pop, Olivia Rodrigo, Corinne Bailey Rae, Kristin Hersh, Mitski, Amythyst Kiah, Arlo Parks, Rae Spoon, Kimmortal, Worriers, Sarah Mary Chadwick, SONiA disappear fear, Kid Be Kid, Sug Daniels, Finna & Tigrrez Punch, Elisapie | Julie Cohen | Elliot Page, Hannah Gadsby, Alexandra Grassmann, Arlo Parks, Shon Faye, Myriam Sauer, Karen-Susan Fessel, Ellie Spark, Jae, Mary Chloe, Ella Carina Werner, Natascha Strobl u.v.a.