Termine im Mai 2023 in Bielefeld: Pussy Riot, Alice Merton (Leineweber-Markt), June Cocó, Taktlos, Miss Allie, Fee Brembeck, Nadia Shehadeh, Gün Tank, Orange Soda, Panagiota Petridou, Best Of Queer Slam mit Lina Klöpper und Meike Harms u. a., Gay In May Osnabrück (1.-9.5.), CSD Warendorf (20.5.) u.v.m.