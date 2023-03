Termine im Februar 2023:

Lara Ermer + Leticia Wahl (Bielefelder Kabarettpreis), Queer Up Your Life Party (18.2.), One Billion Rising (14.2.), Lena Willemark, Camille Thomas, Anya Onah u. a.

Bitte beachtet die ggf. jeweilig geltenden Corona-Schutzmaßnahmen vor Ort. Aktuelle Informationen und Regelungen auf www.bielefeld.de