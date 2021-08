Termine im Juli 2021:

This Is Not A Campus Festival (1.7.), Sam Reckless u. a. @ Summer Soundz umsonst & draußen Konzertreihe, First Pride was a Riot Demonstration (3.7.), International non-binary people‘s day (14.7.), Pride Day Germany (22.7.) u. a.

Veranstaltungen sind aktuell wieder sowohl drinnen als auch draußen erlaubt. Bitte beachtet die jeweiligen Corona-Schutzmaßnahmen vor Ort. Aktuelle Informationen auf www.bielefeld.de