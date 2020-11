Neue Musik | Filme | Bücher

Alicia Keys, Beabadoobee, Lucy Spraggan, Kaki King, Starley, Amy Macdonald, Nena, Melanie C, Patty Smyth, Soraia, Eilis Frawley, Laura Veirs, Emily Wells, Anohni, Emmy The Great, Hava, Katie Melua, Mrs. Piss, Clairo, Chaos Chaos feat. Madge, Kenichi & The Sun | Camila Urrutia, Zanah Thirus, Therese Koppe | Shamim Sarif, Leslie Kern, Jos Twist u. a., Anna Mayr, Lo Jakob, Jae und viele andere