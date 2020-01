Mitte ……………………………

12 Jahre weird-bielefeld.de, Hochschulaktionstage Gesellschaft Macht Geschlecht, Integrationspreis 2019 fürs Frauenkulturzentrum Bielefeld, Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen (25.11.) | Reclaim The Night, Trans* Day Of Remembrance (20.11.): Aktionswoche Bielefeld, Intersex Day Of Remembrance (Intersex Solidarity Day, 8.11.) und anderes aus Gesellschaft und Kultur