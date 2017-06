Interview mit der offen lesbischen Vök-Sängerin Margrét Rán zu ihrem Debutalbum „Figure“ (out seit 28.4.17)

Lesbisch sein in …

L-Beach 2017: Zum 8. und letzten Mal, Gütersloh verliebt sich Aktionstage 2017, PaderPride Paderborn 2017, CouLe Lesbenpreis für Prof. Dr. María do Mar Castro Varela, Gay In May Osnabrück, Internationaler Tag gegen Homo-, Trans- und Interfeindlichkeit (IDAHOTI), Internationaler Regenbogenfamilientag, Sticks & Stones LGBTI-Karriereevent 2017 u. a. aus Gesellschaft und Kultur.

Was geht!? …………………