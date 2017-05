K‘s Choice, Life Of Agony, Sookee, BETTY, Feist, The Cranberries, Christiane Rösinger, The Raveonettes, Shery Crow, Terry, Kayleigh Goldsworthy, Desperate Journalist, Michelle Branch, Monja Art, April Muller („Below Her Mouth“ mit Erika Linder), Mira Nair, Henrike Lang, Claudia Breitsprecher, Marianne Zückler, FaulenzA u.v.a.

YOU Are April Fools

Was geht!? …………………