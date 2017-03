Inhaltsverzeichnis Nr. 112 Februar 2017 (Archiv)

Vita ……………………………… Lucy Spraggan Interview zum neuen Album und zur Tour Klick hier

Mosaik ………………………… Autorin Roxane Gay, Tegan And Sara auf Tour, Erika Linder in Below Her Mouth, Skaterstar Evelien Bouilliart u. a. Notizen aus der Promi_welt Klick hier

Lesbisch, bi, trans*, inter*, queer sein … im Gesundheitssystem. Interview mit Prof. Dr. Gabriele Dennert zur Gesundheitsförderung für lesbische, bisexuelle und queere Frauen* Prof. Dr. Gabriele Denner referiert am 11.2.17 beim Frauengesundheitskongress 2017 (10.-12.2.17) in Bielefeld Am 17.+18.2.17 leitet sie eine Fachtagung zum Thema an der FH Dortmund Klick hier

Mitte …………………………… Frauengesundheitskongress in Bielefeld, Frauenbranchenbuch OWL, Teddy Award 2017: Auszeichnung für Monika Treut, CSD Bielefeld Charity Dinner, Ausstellung „… Ostwestfälische und lippische Frauenschicksale 1945-1949“, Erster Plus-Size-Event Bielefeld, Mit-Mach-Konferenz Inklusion ganz einfach?! u. a. aus Gesellschaft und Kultur. Klick hier

Artefakt ……………………… Neue CDs, Filme und Bücher Lucy Spraggan, Amy Macdonald, O‘Hooley & Tidow, Sarah Smith, Nomfusi, Dear Reader, The Regrettes, Respect My Fist / Make Music Not Love, Kristin Shey, „Battle Hymns“ + „Our First 100 Days“ Anti-Tru mp-Compilations, Janelle Monáe u.v.a. in Hidden Figures, Roxane Gay, Niviaq Korneliussen, SchwarzRund, Abby Wambach u.v.a. Klick hier

weirda ………………………… Achtung ernst! Satire!? Fasch ismus. Kein Witz. Klick hier