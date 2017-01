Héloïse Letissier aka Christine And The Queens, Manuela Wisbeck, Rafaela Silva, Elizabeth Gilbert u. a. Notizen aus der Promi_welt

Melissa Etheridge, Katie Melua, Lady Gaga, Joan As Police Woman, Kate Tempest, Norah Jones, Louise Distras, Junksista, Doctorella, The Tuts, Holly Miranda, Half Girl, Martha, Pixies, Avec, Melanie C, Pretenders, Agnes Obel, Beth Hart, Jessie Standafer, Leena Yaday, Margarete Stokowski, Niviaq Korneliusson, Veneda Mühlenbrink, Celia Martin, Laura Gehlhaar u.v.a.

Coming-out of the Uhrenkasten

Was geht!? …………………