Lesbisch sein in …

Nein heißt Nein: Kampagne des Mädchenhaus Bielefeld, Konzertreihe Queerlaut, Goodbye Queer‘s Welcome Corner die Kneipe, Uniselbsthilfe „Stand up! Speak out!“, europaweite Lesbenfestivals 2016 u. a. aus Gesellschaft und Kultur.

Artefakt ………………………