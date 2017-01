Was geht!? …………………

Termine im Juni 2016: Sookee + Ninia LaGrande (Campusfestival), Namika, Dear Reader, Stefanie Heinzmann, Satoko Fujii, Queerfeministisches Sommerfest Bielefeld mit Finna, Faulenza + Jennifer Gegenläufer (24.-26.6.), CSD Bielefeld 2016 Demonstration & Straßenfest: mit Ohrenpost + Two Hearts In Ten Bands (11.6.), CSD Bielefeld Party & Dinner (18.6.), CSD Bielefeld Kulturwoche, Queer Up Your Life Party (24.6.!!!), Artists Unlimited Party (18.6.), Carnival der Kulturen (4.6.), bundesweite CSD-Termine 2016 u.v.m. Regelmäßige Termine: Disco, Partys, Treffen, TV, Webserien u.v.m. Adressen in Bielefeld