Was geht!? …………………

Termine im April 2016: Katrin Bauerfeind, Sarah Kuttner, Anka Zink, Julia Kadel, Banda Magda, Jacqueline Feldmann, Cara, FLTI* Kneipe (18.4.), L-Beach Festival #7 (21.-24.4.), Internationales Frauenfilmfestival (19.-24.4.), Queer Up Your Life Party (22.4.), Fraze Walpurgisnachtparty (30.4.), Bie gida-Gegenkundgebung (2.4.), CSD-Termine 2016 u.v.m. Regelmäßige Termine: Disco, Partys, Treffen, TV, Webserien u.v.m. Adressen in Bielefeld