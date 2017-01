„Angekommen?! Für das Menschenrecht auf sexuelle Selbstbestimmung“. Unter diesem Motto stand der Bielefelder CSD 2016. Der Demonstrationszug verzeichnete mit rund 2000 Teilnehmer_innen unterschiedlichster sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten einen Besucher_innenrekord in der über 20-jährigen Geschichte des Bielefelder CSD. Der CSD begann um 15 Uhr mit der Ansprache des offen schwulen Bielefelder Oberbürgermeisters Pit Clausen, der sich in seiner Ansprach massiv gegen Rechts aussprach, und der Eröffnungsrede von Peter Struck, 1. Vorsitzender des Vereins lesbischer und schwuler Gruppen in Bielefeld e.V. Der Verein ist seit vielen Jahren Veranstalter des CSD Bielefeld. Nachdem Hissen der Regenbogenflagge vor dem dem Alten Rathaus, und auch auf der Sparrenburg wehte sie einmal mehr, startete der Demonstrationszug durch die Innenstadt zum Siegfriedplatz, wo im Anschluss das Straßenfest u. a. mit Politiktalk und Musik von Ohrenpost und Two Hearts In Ten Bands stattfand. Bis zum 18.6.16 findet noch die CSD Bielefeld 2016 Kulturwoche statt, die am 18.6.16 mit der offiziellen CSD Party und einem Charity Dinner ab 19 Uhr im Forum, Bielefeld#CSDBielefeld2016