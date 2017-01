… weird ...

<< „Wir können auch anders. 800 Jahre lesbisch, schwul, bi, trans*, inter*, poly <3 und asexuell in Bielefeld“. Unter diesem Motto stand der Bielefelder CSD 2014. Ca. 1200 Menschen unterschiedlichster sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identitäten waren gekommen, um an dem Demonstrationszug 2014 durch Bielefelds Innenstadt teilzunehmen und um gegen Diskriminierung und für Vielfalt und Gleichstellung zu demonstrieren, sich zu zeigen, zu zeigen, dass es auch anders geht als der heterosexuellen Norm zu entsprechen. Wetter: Strahlender Sonnenschein und über 30° C. < Die Regenbogenflagge vor dem Alten Rathaus hisste Bielefelds offen schwuler Oberbürgermeister Pit Clausen bereits am Donnerstag zuvor. Der CSD Bielefeld feiert 2014 sein 20-jähriges Jubiläum. Dazu wurde in der CSD Kulturwoche vorab die Ausstellung „1994-2014 20 Jahre CSD Bielefeld“ im Neuen Rathaus (1. Etage) eröffnet. >>