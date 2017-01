Rund 1500 Teilnehmer_innen wurden in dem Demonstrationszug von der Bielefelder Altstadt zum Siegfriedplatz gezählt. Das sind knapp doppelt so viel wie in den Jahren zuvor. Anfänglich bewölkt, war auch das anschließende Straßenfest auf dem Siegfriedplatz ein voller Erfolg bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen mit toller Stimmung und toller Musik.

Die Regenbogenflagge wurde in diesem Jahr nicht auf der Sparrenburg gehisst. Grund, so erklärte Oberbürgermeister Pit Clausen in seiner Eröffnungsrede: es wurde stattdessen wie in jedem Jahr am 20.7. die Bundesflagge zum Jahrestag des Attentates auf Adolf Hitler 1944 gehisst.