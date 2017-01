Flagge hissen: auf der Sparrenburg schon am Morgen des CSD geschehen (Foto oben links). Um 13 Uhr hisste Bielefelds offen schwuler Oberbürgermeister Pit Clausen (Foto links) dann - bereits im dritten Jahr - auch die Regenbogenflagge vor dem Alten Rathaus (Fotos oben Mitte und rechts). Friederike Vogt vom Netzwerk lesbischer und schwuler Gruppen in Bielefeld (Foto links) eröffnete mit ihrer Rede den CSD Bielefeld 2012. Auch Pit Clausen hielt eine kurze Ansprache, in der er sich für Vielfalt in der Stadt aussprach. Die lesbischen LesBenitas (Foto rechts) stimmten dazu mit ihrem Trommelsound ein und führten auch in diesem Jahr die Parade an, die im Anschluss von der Altstädter Nicolaikirche zum Siegfriedplatz marschierte.